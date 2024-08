Zuckerberg diz que governo Biden pressionou Meta para censurar conteúdo da Covid-19

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse que autoridades graduadas do governo Biden pressionaram sua empresa de mídia social a censurar conteúdo sobre a Covid-19 durante a pandemia.

Em uma carta datada de 26 de agosto, Zuckerberg disse ao comitê judiciário da Câmara dos Deputados dos EUA que se arrependia de não ter falado sobre essa pressão antes, bem como sobre algumas decisões que o proprietário do Facebook, Instagram e WhatsApp havia tomado em relação à remoção de determinado conteúdo.

"Em 2021, autoridades graduadas do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente nossas equipes durante meses para censurar certos conteúdos da Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com nossas equipes quando não concordamos", escreveu Zuckerberg na carta, que foi publicada pelo comitê judiciário em sua página no Facebook.

"Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso", escreveu ele. "Também acho que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje."

A Casa Branca e a Meta não responderam a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.

A carta foi endereçada a Jim Jordan, presidente do comitê e republicano. Em sua publicação no Facebook, o comitê chamou a carta de "grande vitória para a liberdade de expressão" e disse que Zuckerberg havia admitido que "o Facebook censurava os americanos".

Na carta, Zuckerberg também disse que não faria nenhuma contribuição para apoiar a infraestrutura eleitoral na eleição presidencial deste ano para “não desempenhar um papel de uma forma ou de outra” na votação de novembro.

Durante a eleição passada nos EUA, em 2020 durante a pandemia, o bilionário contribuiu com 400 milhões de dólares por meio da Chan Zuckerberg Initiative, seu empreendimento filantrópico com sua esposa, para apoiar a infraestrutura eleitoral, uma medida que atraiu críticas e ações judiciais de alguns grupos que disseram que a medida era partidária.