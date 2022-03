Zelensky telefona para líder israelense e fala sobre possível conversa de paz com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (12), em publicação no Twitter, que teve conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, neste sábado. Segundo ele, os dois discutiram a "agressão russa" contra o país vizinho e os prospectos de negociações por paz com Moscou.

Zelensky também disse que pediu ajuda na libertação do prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov, que teria sido sequestrado por forças russas. Mais cedo, Zelensky havia dito que está aberto à possibilidade de manter reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Israel, mas só se um cessar-fogo estiver em vigor.