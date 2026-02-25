Capa Jornal Amazônia
Zelensky diz que autoridades da Ucrânia se reunirão com enviados dos EUA para discutir Rússia

A reunião abordará detalhes de um possível plano de recuperação pós-guerra para a Ucrânia e discutirá os preparativos para uma próxima reunião trilateral

Estadão Conteúdo

Uma delegação da Ucrânia se reunirá nesta quinta-feira (26) com enviados dos Estados Unidos, em Genebra, para preparar uma nova rodada de negociações trilaterais com a Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quarta-feira (25).

O representante ucraniano no encontro será Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Pelo lado americano, estarão presentes o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do ex-presidente Donald Trump.

A reunião tem como objetivo abordar detalhes de um possível plano de recuperação pós-guerra para a Ucrânia e discutir os preparativos para um próximo encontro trilateral com autoridades de Moscou. Zelenski acrescentou que Kiev deseja que as conversas com a Rússia ocorram na próxima semana.

Negociações anteriores sem avanço

A pressão dos Estados Unidos pela paz já levou Rússia e Ucrânia à mesa de negociações em Abu Dabi e Genebra neste ano. No entanto, as conversas não produziram avanços significativos para superar as principais divergências, enquanto a invasão total da Rússia ao seu vizinho entra em seu quinto ano.

Fonte: Associated Press

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA
Mundo
