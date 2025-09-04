Capa Jornal Amazônia
Xi Jinping e Kim Jong Un prometem cooperação aprimorada durante reunião em Pequim

Estadão Conteúdo

O presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeram apoio mútuo e cooperação aprimorada durante conversas em Pequim, à margem das festividades que comemoram o fim da Segunda Guerra Mundial, informou a mídia estatal nesta quinta-feira, 4.

Xi e Kim, juntamente com altos funcionários de seus países, se reuniram no Grande Salão do Povo um dia após o norte-coreano participar de um desfile militar chinês ao lado de outros líderes estrangeiros, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin.

Xi destacou a "amizade tradicional" entre a China e a Coreia do Norte e prometeu consolidar e fortalecer as relações, de acordo com um resumo de suas declarações publicado pela emissora estatal CCTV.

"Essa posição não mudará, independentemente de como a situação internacional evolua", disse o líder chinês.

A China tem sido o maior parceiro comercial e fornecedor de ajuda da Coreia do Norte, embora dúvidas tenham persistido sobre a força de seu relacionamento bilateral. Fonte: Associated Press

