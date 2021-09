WhatsApp vai deixar de funcionar; veja se seu celular ainda terá suporte ao aplicativo

O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns aparelhos a partir do dia 1º de novembro. Smartphones com Android e iOS, o iPhone, com versões de softwares antigos não receberão mais suporte ao aplicativo de mensagens. As informações são do UOL.

Um informativo publicado pela rede social explicou que os telefones com sistema operacional iOS 9 (lançado em 2015; disponível no iPhone 4S) ou inferior e Android 4.0.4 (com lançamento em 2011) ou anteriores não serão mais compatíveis com o aplicativo.

Confira se o seu aparelho ainda terá suporte ao WhatsApp

O aplicativo continuará funcionando em smartphones com sistema operacional Android 4.1 e posterior; iPhones com iOS 10 (lançado em 2016) e posterior; e alguns aparelhos com KaiOS 2.5.1 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Veja como saber as informações sobre o celular

Em celulares com Android

Entre em Configurações, acesse Sobre o Telefone e depois Informações do Software. Os nomes dos comandos podem ser levemente diferentes, variando conforme o modelo. Apesar das variações, as etapas são parecidas.

Em aparelhos iPhone

Vá em Ajustes, depois em Geral e toque em Sobre. O número indicativo do sistema aparecerá em "Versão do Software".