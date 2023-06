WhatsApp anuncia novo recurso para envio de mensagens

A Meta apresentou nesta quinta-feira (8) uma nova ferramenta voltada para os usuários do WhatsApp. O ‘Canais do WhatsApp’ é um produto onde os administradores podem enviar textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes para um número ilimitado de integrantes.

O recurso ainda não tem data definida para ser lançado no Brasil. Colômbia e Singapura serão os primeiros países onde a ferramenta estará disponível. A empresa dona do WhatsApp disse que a ideia é tornar o aplicativo um "produto de mensagens de transmissão privada". Com esse recurso, o app se aproxima ainda mais do concorrente, o Telegram. "Vamos permitir que qualquer pessoa crie um canal", diz a empresa, em seu blog.

Diferenças para grupos

A diferente da nova ferramenta para os grupos do WhatsApp é que, no caso dos grupos, existem limitações de integrantes e de encaminhamento de mensagens, por exemplo.

E, ao contrário das mensagens trocadas entre conta individuais e grupos, os canais não serão protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão, exceto em casos específicos.

"Entendemos que há alguns casos em que canais com essa proteção para um público limitado podem fazer sentido, como uma organização de saúde ou sem fins lucrativos, e estamos considerando isso como uma opção futura também", diz o WhatsApp.

Como funciona

As mensagens dos Canais aparecerão em uma nova aba chamada 'Atualizações', separada das conversas com familiares, amigos e comunidades. Nela, o usuário vai encontrar o Status e os canais que escolher seguir.

O histórico do canais será armazenado nos servidores por até 30 dias e a Meta promete incluir formas de fazer as atualizações desaparecerem ainda mais rapidamente dos dispositivos dos seguidores.