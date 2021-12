Vulcão na Indonésia mata 22 pessoas nesta segunda-feira, após erupção violenta

Um vulcão na Indonésia voltou a ficar ativo nesta segunda-feira (6), lançando nuvens de cinzas quentes, dois dias depois de uma erupção violenta matar ao menos 22 pessoas e deixar dezenas de desaparecidos. As informações são do portal Reuters divulgadas pela Agência Brasil.

O Monte Semeru, a montanha mais alta da ilha de Java, entrou em erupção dramaticamente no sábado (4), disparando uma coluna imponente de cinzas que cobriu vilarejos próximos. O número de mortos subiu, nesta segunda, para 22, e 27 pessoas estavam desaparecidas, disse a agência de mitigação de desastres da Indonésia.

Imagens aéreas mostraram telhados emergindo de uma paisagem de cinzas, enquanto em terra militares, policiais e moradores revolviam a lama com as mãos para retirar vítimas.

O vulcão voltou a entrar em erupção nesta segunda-feira, confirmou o Centro Indonésio de Mitigação de Desastres de Vulcanologia e Geologia em sua conta no Twitter, alertando para uma atividade sísmica contínua. "O Semeru é um dos vulcões mais ativos da Indonésia, ele continuará ativo", disse Liswanto, chefe do Observatório do Vulcão Semeru, à Reuters.

Alguns moradores voltaram para casa resgatar seus pertences e verificar o gado, mas Liswanto pediu às pessoas que se mantenham a uma distância segura. "As pessoas precisam ser mais vigilantes, porque a ameaça em potencial persiste", alertou.