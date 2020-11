Vovó comemora 107 anos com a melhor amiga, de 105

Uma senhora comemorou seus 107 anos ao lado da melhor amiga, de 105. As duas têm uma amizade longa, verdadeira e de fato, pra vida inteira.

As duas vivem em um repouso no município de Alta Valle Intelvi, na região norte da Itália. Lá elas passam as tardes juntas e, no mês passado, puderam comemorar o aniversário de Pierina com bolo, torta e flores.

Pierina nasceu em 16 de outubro de 1913 e passou toda a sua vida em Castiglione.

Ela sobreviveu as duas guerras mundiais, teve que enfrentar dificuldades naqueles tempos e agora viu a Covid passar de longe.

A idosa só espera tudo isso passar para rever os parentes novamente.

Mas enquanto isso, tem a felicidade de passar os dias ao lado da melhor amiga, com quem pode conversar e comemorar mais um ano de vida.