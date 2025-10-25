Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Von der Leyen: Europa deve usar todos os instrumentos após ameaça chinesa sobre terras raras

Estadão Conteúdo

A Europa está pronta para "usar todos os instrumentos da caixa de ferramentas" para responder à ameaça chinesa sobre a exportação de terras raras, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em evento neste sábado, 25.

"Nas últimas semanas e meses, a China apertou dramaticamente os controles de exportação sobre terras raras e materiais para baterias. Pelo menos até certo ponto, isso faz parte de uma fricção econômica mais ampla entre a China e os Estados Unidos", afirmou. "Mas tem um grande impacto sobre nós aqui na Europa", acrescentou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia ainda observou que as terras raras têm impacto em diversos segmentos da indústria. "As decisões anunciadas pelo governo chinês em 9 de outubro representam um risco significativo", frisou.

Segundo Von der Leyen, mais de 90% dos ímãs de terras raras consumidos na Europa são importados da China, o que afeta setores estratégicos, como a produção de automóveis e chips de IA, além de comprometer a defesa e os centros de dados. "No curto prazo, estamos focados em encontrar soluções com nossos colegas chineses", disse.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

