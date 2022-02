Volume recorde de chuvas causa deslizamento e 14 mortes no Equador

Ao menos 14 pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas em um deslizamento ao Norte da capital do Equador, Quito, segundo o Serviço Nacional de Gestão de Emergências. Nove pessoas ainda estão desaparecidas. O volume recorde de chuvas na cidade registrado nesta segunda-feira (31) superou em mais de 30 vezes as previsões meteorológicas. A cifra é a maior desde 2003 e, ao longo da madrugada desta terça-feira, mais de 200 pessoas já tinham sido afetadas pelas condições climáticas. As informações foram divulgadas pela Revista Veja.

Alba Cotacachi retirou as duas filhas de casa em meio ao deslizamento e contou à agência de notícias Reuters que agora os moradores procuravam desaparecidos. “Vimos esse imenso rio negro que arrastava tudo, tivemos que subir os muros para escapar”, relatou.

Três imóveis residenciais foram destruídos e outras casas, um prédio da polícia, veículos e uma subestação de energia elétrica também foram danificados. O prefeito de Quito, Santiago Guarderas, informou que equipes de apoio médico e psicológico foram enviadas à região, assim como m grupo de busca e resgate aos desaparecidos. O governo municipal também montou pontos de coleta de alimentos e itens de higiene em diferentes regiões da capital.

Ao todo, cerca de 51 efetivos, 12 veículos, 26 ambulâncias já foram mobilizados para focos de emergência na capital.