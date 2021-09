Vídeo: Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala com explosões e avalanches

O Vulcão de Fogo, um dos três ativos na Guatemala, iniciou uma forte fase eruptiva, com explosões, expulsão de cinzas e avalanches de material incandescente, nesta quinta-feira (23), de acordo com o anúncio das autoridades locais. As informações são do portal UOL.

"A atividade que está sendo registrada neste momento corresponde ao início de uma erupção de caráter estromboliano [mistura de explosões e fluxos de lava], ou principalmente efusivo", disse o porta-voz do Instituto de Vulcanologia (Insivumeh), Emilio Barillas, à imprensa. Moradores da região compartilharam filmagens sobre o fenômeno nas redes sociais.

Até o momento, a retirada dos moradores não foi necessária. Segundo o porta-voz, a erupção provocou a descida de material vulcânico incandescente (fluxo piroclástico) de seis quilômetros de extensão por um barranco que chegou à base do vulcão, de 3.763 metros de altitude.

O vulcão está localizado entre as províncias de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, e é um dos três gigantes ativos do território junto com Pacaya (sul) e Santiaguito (oeste). Fica 35 km ao sudoeste da capital do país, Cidade de Guatemala.

Esta é a fase eruptiva mais forte registrada desde 3 de junho de 2018. Na época, uma potente erupção causou uma avalanche que arrasou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte de uma estrada na localidade vizinha de Alotenango, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos.

Por meio das redes sociais, a Coordenadoria Nacional para a Resolução de Desastres (Conred) - entidade responsável pela Defesa Civil- informou sobre relatos de chuva de cinzas em pelo menos quatro comunidades próximas ao vulcão. Autoridades locais e lideranças comunitárias "estão monitorando" a erupção.

"No momento, nenhum processo de retirada foi implementado, mas as autoridades territoriais mantêm as ações [de vigilância] nas áreas próximas", afirmou o porta-voz da Conred, David de León.

O Instituto Nacional de Ciências Forenses da Guatemala (Inacif) entregou às famílias, no dia 11 de setembro, os restos mortais identificados de 14 pessoas soterradas durante a erupção do vulcão do Fogo em 2018. No entanto, ainda há 137 fragmentos de ossos humanos recuperados que ainda não foram identificados.

