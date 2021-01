VÍDEO: Tutor gasta R$ 2 mil em veterinário e descobre ‘problema’ do cão

De repente você vê o seu cão, que estava tão saudável, mancando. Russell Jones, morador de Hertfordshire, no Sul da Inglaterra, compartilhou no Facebook a história que se desenrolou a partir do “sintoma”.

Ao perceber que o cão estava mancando, Russell levou o cachorro ao veterinário. O médico descobriu, porém, que o animal apenas estava imitando Jones, que usava um gesso após sofrer uma fratura no tornozelo.

O caso aconteceu em dezembro de 2020, mas apenas foi compartilhado por Jones no dia 15 de janeiro na rede social. Ele publicou um vídeo ao lado do cão mancando e escreveu na legenda: "Gastei £300 (R$2.187 na cotação atual) com veterinário e raios-X. Nada de errado, apenas simpatia. Amo ele!"

Em entrevista ao canal "ITV", Jones contou que Billy começou a mancar um dia após ele imobilizar a perna. A esposa, Michelle Colgate, suspeitou da ‘trapaça’ do bicho de estimação, mas como o hábito se repetiu, a família decidiu levar Billy ao veterinário.

Billy ficou bonzinho ao entrar no consultório, sem mancar, segundo o tutor. E os exames não apontaram nenhum problema na pata. Ao voltarem para casa, a "lesão" retornou, o cão mancando ao lado do tutor avariado da perna.