VÍDEO: suposto atirador que matou Charlie Kirk durante evento conservador é preso nos EUA

O homem suspeito de assassinar o influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk foi preso pela polícia dos Estados Unidos, ainda nesta quarta-feira (10/9), poucas horas após o atentado que vitimou o ativista de 31 anos durante um evento na Universidade Utah Valley. Uma gravação que circula nas redes sociais mostra o momento da prisão do atirador, que grita “Atire em mim! Atire em mim!”, enquanto é imobilizado pelos agentes.

Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA e aliado do presidente Donald Trump, foi baleado enquanto discursava ao ar livre para uma multidão de apoiadores. O evento fazia parte de uma turnê nacional que passaria por 15 universidades norte-americanas.

Nas imagens do atentado, divulgadas pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, Kirk aparece sentado em uma tenda com a placa “Me prove que estou errado” à sua frente, quando o som de um disparo é ouvido. O influenciador então tomba da cadeira, gerando pânico entre os presentes.

A morte do influenciador foi confirmada publicamente pelo próprio Donald Trump, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais. “Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim (...) Charlie, nós te amamos!”, publicou o ex-presidente, que descreveu Kirk como “essencial” na conquista do apoio jovem durante a última campanha presidencial.

Pouco tempo após o ataque, o diretor do FBI, Kash Patel, publicou no X (antigo Twitter) que o autor dos disparos já estava sob custódia. "O responsável pelo horrível tiroteio de hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora sob custódia. Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria. Forneceremos atualizações quando possível", escreveu.

Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente, e a motivação do crime segue sob investigação.