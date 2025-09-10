Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia diz que Polônia está 'espalhando mitos' e que ataque não incluiu território polonês

Estadão Conteúdo

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 10, que seus ataques realizados durante a madrugada não incluíram alvos em território polonês e que os drones que atingiram instalações da indústria de defesa ucraniana - e que, segundo Varsóvia, teriam entrado no espaço aéreo da Polônia - têm alcance inferior a 700 quilômetros.

"Esses fatos derrubam os mitos que a Polônia está espalhando novamente para agravar a crise ucraniana", enfatizou o ministério.

Segundo o Kremlin, o secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, não conseguiu fornecer qualquer resposta sobre qualquer prova de "intenção" por trás desse "incidente". Ele apenas disse que "uma avaliação completa está em andamento".

Visando esclarecer totalmente o "incidente para todas as partes interessadas" em prevenir uma maior escalada da situação, o Ministério da Defesa da Federação russo declarou estar pronto para realizar consultas sobre este assunto com o Ministério da Defesa da Polônia. "O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está pronto para contribuir com esses esforços", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

POLÔNIA

DRONES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito internacional

Netanyahu alerta que Catar deve expulsar terroristas ou Israel fará esse papel

Netanyahu começa o vídeo relembrando os ataques da Al-Qaeda em território americano 24 anos atrás

10.09.25 15h27

Influenciador é investigado por vídeos de 'luta' com crocodilos selvagens na Austrália

10.09.25 15h14

Catar envia carta à ONU em que denuncia 'covarde ataque israelense' contra seu território

10.09.25 13h23

Israel ataca órgãos públicos e reservas de combustíveis no Iêmen em suposta ação contra Houthis

10.09.25 12h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda