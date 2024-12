VÍDEO: Residência presidencial de Bashar al-Assad é invadida e saqueada em Damasco

A população de Damasco invadiu a residência presidencial de Bashar al-Assad e saqueou diversos objetos do local neste domingo (8). A confusão aconteceu depois que presidente fugiu do prédio.

De acordo com a BBC, centenas de pessoas foram vistas entrando na residência presidencial, o que antes era proibido. A repórter Lina Sinjab informou que um caos completo se instalou no local, que foi tomado também por pessoas da zona rural.

O grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, responsável por liderar o ataque contra o regime de al-Assad, tentou conter a população para impedir roubos na residência presidencial. Segundo a repórter de Sinjab, "membros do HTS chegaram para controlar a situação e eles disseram que isso não é aceitável".

Vídeos gravados no momento da invasão mostram a confusão generalizada na residência presidência. Diversas pessoas aparecem correndo, posando para fotos e roubando objetos do prédio. A atitude de parte da população é vista como um ato de vingança contra a opressão imposta pelo regime de Assad há 24 anos.

A BBC também relatou que o fim do regime ditatorial foi comemorado por populares neste domingo. Pessoas foram vistas celebrando o acontecimento na Praça Umayyad, no coração da capital, com a bandeira da revolução síria.

O paradeiro de Bashar al-Assad ainda é desconhecido, mas de acordo com o governo da Rússia, ele não está mais na Síria.