O que se sabe sobre o paradeiro de Bashar al-Assad, após rebeldes invadirem a capital?

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou, neste domingo (8), que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, renunciou ao cargo e saiu do país durante a madrugada, após rebeldes invadirem a capital da Síria. O destino, no entanto, ainda é desconhecido.

"Como resultado das conversações entre (Bashar al) Assad e uma série de participantes do conflito no território da República Árabe Síria, ele tomou a decisão de renunciar ao cargo de presidente e deixar o país, dando instruções para que aconteça uma transferência pacífica de poder", afirmou o Ministério das Relações Exteriores. "A Rússia não participou das conversações", acrescenta a nota.

Segundo o diretor do observatório, Rami Abdel Rahman, a fuga do então presidente aconteceu após os rebeldes invadirem Damasco, capital da Síria, e tomarem algumas áreas da região em uma ofensiva relâmpago. Assad deixou a Síria "através do Aeroporto Internacional de Damasco antes que as forças de segurança" deixassem o local, disse o diretor.

A entrada dos rebeldes na cidade foi anunciada pelo movimento sírio Hayat Tahrir al Sham (HTS). "Nossas forças começaram a entrar em Damasco", declarou o grupo através do aplicativo de mensagem Telegram. Os insurgentes também anunciaram que entraram na prisão militar de Saidnaya, ao norte da capital, e "libertaram nossos prisioneiros" lá. Ainda não houve nenhuma declaração oficial do governo sírio.

Também durante a madrugada, o exército e as forças de segurança do país deixaram o Aeroporto Internacional de Damasco devido ao avanço das forças rebeldes que procuram tomar a cidade, segundo informações do OSDH. De acordo com relato de fontes à AFP, moradores da cidade presenciaram trocas de tiros enquanto os oficiais e soldados das forças governamentais se retiravam do terminal aéreo.