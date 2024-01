Onda gigante invade restaurante de base militar norte-americana na Oceania; vídeo

Uma forte onda invadiu o restaurante que fica dentro de uma base militar dos Estados Unidos na ilha de Roi Namur, que faz parte das Ilhas Marshall, localizadas na Oceania, na noite do último sábado (20). A cena foi registrada por Erik D. Hanson, instrutor de mergulho da região, que compartilhou o momento nas redes sociais.

Ele afirmou que o fenômeno da natureza foi resultado de uma combinação de fortes ondas e da direção do vento. Ainda segundo a publicação de Erik, as ondas apareceram logo após uma maré baixa, o que poderia ter deixado a situação pior. O instrutor ainda assegurou que nenhuma das pessoas no local ficou gravemente ferida.

As imagens mostram a água entrando no local e destruindo uma porta de madeira. Duas pessoas que estavam na entrada foram arrastadas, enquanto as que estavam dentro tentaram se proteger. Na sequência, é possível ver uma nova onda entrando pela porta e inundando ainda mais o local.

Uma nota do exército dos Estados Unidos divulgada no domingo (21), informou que todos os funcionários não essenciais para a operação foram transferidos para outra base próxima, e que todos os esforços de recuperação do local estavam em andamento.