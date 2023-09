Vídeo mostra brasileiro condenado à prisão perpétua após ser capturado pela polícia nos EUA

A Polícia da Pensilvânia capturou o brasileiro Danilo Cavalcante nesta quarta-feira (13) após receber um aviso sobre a localização aproximada do fugitivo por volta de meia-noite. A prisão foi oficializada às 9h25. Condenado em agosto deste ano à prisão perpétua por matar uma ex-namorada a facadas na frente dos filhos dela, em abril de 2021, o brasileiro era procurado pela polícia há 14 dias, desde que fugiu da penitenciária de Chester escalando as paredes do local, em 31 de agosto.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Danilo depois que ele foi capturado.

Detalhes sobre a prisão do brasileiro foram divulgados na manhã desta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa. "Nenhum tiro foi disparado durante a captura", disse o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Ele ainda agradeceu o fato de ninguém ter se ferido durante as duas semanas buscas pelo fugitivo.

Autoridades policiais explicaram que, após serem informados sobre a localização de Danilo, a área foi cercada. "Ele tentou se esconder em arbustos. Tínhamos um cão farejador e deixamos que ele o encontrasse".

A agência internacional AP informou também que foram usadas câmeras térmicas para identificar o calor emitido pelo corpo de Danilo em meio aos arbustos. O brasileiro será interrogado e depois encaminhado a uma prisão federal para cumprir sua sentença de prisão perpétua. A Justiça vai decidir se a fuga implicará em pena adicional.