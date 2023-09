Brasileiro que estava foragido nos EUA é capturado pela polícia

A polícia norte-americana conseguiu capturar Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado a prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos. Ele estava sendo procurado há 14 dias e as buscas mobilizaram 500 policiais. Considerado "extremamente perigoso" pelo Ministério Público do condado de Chester, Danilo foi condenado a passar o resto da vida atrás das grades em agosto deste ano, por matar a ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, com 38 facadas na frente dos filhos dela, em abril de 2021. Mas ele fugiu da penitenciária de Chester no dia 31 de agosto, escalando as paredes do local.

A polícia da Pensilvânia dará mais detalhes sobre a prisão de Danilo nesta quarta-feira (13), durante uma entrevista coletiva.

Nos últimos dias, ele foi avistado por moradores de uma região no Estado da Pensilvânia localizada a cerca de 32 quilômetros de onde ocorreu a fuga. Danilo roubou um rifle de uma casa e chegou a trocar tiros com um morador.

Autoridades da Pensilvânia aumentaram de US$ 10 mil para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) a recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro de Danilo Cavalcante.