Vídeo: Modelo é agredida ao vivo diante de meio milhão de pessoas

O streamer Andrey Burim, conhecido como Mellstroy, agrediu brutalmente a modelo russa Alena Efremova, durante uma festa de influencers digitais. O crime foi transmitido para as 680.000 pessoas inscritas para acompanhar o evento.

O agressor pegou Alena pelo pescoço, parece estar humilhando a moça com palavras, e depois bateu a cabeça dela repetidas vezes contra uma mesa. O crime era praticado enquanto as pessoas se divertiam na festa alheias à situação. Uma mulher que estava ao lado dos dois em princípio não percebe a gravidade da situação e até está sorrindo. Mas muda de expressão quando o agressor começa a bater na modelo.

Polícia

O influencer agressor, que tem vídeos somando 32,5 milhões de visualizações, foi bloqueado pelo YouTube. Além disso, a polícia russa investiga o caso.

Aparelho fixo feriu ainda mais a boca da vítima (Reprodução)

Alena Efremova se pronunciou, pedindo justiça: "Mellstroy me bateu na noite passada e me humilhou publicamente em sua transmissão. Eu só quero que ele seja punido por isso, para que isso não aconteça com mais ninguém".

Ela explicou que, durante a agressão que atingiu e ensanguentou a boca, o aparelho fixo partiu-se, deixando "uma bagunça sangrenta de ferro na minha boca, sangue e pedaços de pele rasgada".

Justiça

"Estou profundamente aflita, meus membros estão tremendo, parece que minha cabeça está partindo ao meio com qualquer movimento", relatou a modelo em vídeo enquanto procurava ajuda para tratar os ferimentos. Efremova é também influencer e tem 20.000 seguidores. Ela disse que "nem uma única pessoa normal que se respeite” permanecerá seguindo e dando audiência a Burim. Ela conclamou outras possíveis vítimas do streamer para se unirem a ela em "uma ação coletiva".