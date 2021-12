VÍDEO: Mergulhador YouTuber encontra corpos desaparecidos há mais de 20 anos

Os corpos de um jovem casal que estava desaparecido desde o dia 3 de abril de 2000 foram encontrados por um mergulhador, que é notabilizado por ser youtuber, dentro de um carro do modelo Pontiac Grand Am, no fundo de um rio no Tenessee, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site Olhar Digital.

Assista ao momento da retirada do veículo de dentro do rio:

Erin Foster e Jeremy Bechtel desapareceram há 21 anos e, por conta das buscas sem sucesso, o caso já havia sido dado como encerrado pelas autoridades locais. Porém, diante de relatos de moradores da cidade, o youtuber mergulhador Jeremy Sides mapeou a área do rio em que o carro poderia estar e iniciou um trabalho de procura.

No vídeo, o youtuber confirmou que era o carro do casal desaparecido quando conseguiu ler a placa do veículo já coberto de lodo e outras folhagens. "Estou muito feliz de tê-los encontrado. Estou apenas muito triste que eles tenham acabado assim”, contou no vídeo. A polícia ainda vai realizar exames de DNA para confirmar a identidade do casal.

“Quero agradecer ao Jeremy do fundo do meu coração. Ele não faz ideia do que isso significa para a nossa comunidade. Jeremy, até a sua morte, você terá toda uma comunidade disposta a fazer qualquer coisa por você, é só pedir”, disse um morador da cidade ao canal NewsChannel 5.