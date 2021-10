VÍDEO: Menino fica pendurado do lado de fora de janela no quarto andar

Uma família passou por um sufoco após perceber que um menino de 3 anos estava pendurado do lado de fora de uma janela, no quarto andar de um prédio em Hong Kong, na China. Os responsáveis pela criança ouviram gritos vindos da rua e perceberam que o pequeno estava em perigo. As informações são do portal Último Segundo.

A avó do menino disse que ele estava deitado na cama, mas teria conseguido passado pelas grades. Em entrevista ao canal de notícias HK01, ela ainda disse que o menino caiu por uma grande abertura da janela.

De acordo com o Yahoo! News, a criança aparentemente tem atraso no desenvolvimento, o que pode ser o motivo de não ter pedido socorro antes. Quando foi puxado de volta para dentro do apartamento, o garoto foi levado a um hospital para avaliação.

A avó da criança também afirmou que ele estava "morrendo de medo", mas o estado de saúde do menino não foi divulgado.

A mãe do pequeno, de 36 anos, recebeu uma advertência verbal da polícia após o caso. A família garantiu que vai providenciar grades mais seguras para evitar novos acidentes com o menino.