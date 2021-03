VÍDEO: Jovem descobre ‘apartamento assombrado’ por trás do espelho do banheiro

Uma TikToker viralizou nas redes sociais após compartilhar, por meio de uma série de quatro vídeos, uma descoberta assustadora por trás do próprio banheiro: um apartamento inteiro inabitado. O registro já soma mais de 8 milhões de visualizações na plataforma. Samantha Hartsoe intitulou o caso como ‘Um mistério em Nova York’.

No primeiro vídeo, a mulher relata ter sentido uma corrente de ar vinda de trás do espelho do banheiro, mesmo sem ter um ar-condicionado funcionando em seu apartamento. A seguir, Samantha aparece explorando o novo local acompanhada por amigos.

Ao retirar o espelho da parede, ela encontra um buraco. Então, pega o próprio celular e começa a gravar do lado de fora. "Há uma sala lá atrás", revela assustada. Os amigos da jovem ficaram tão impressionados que comparam o lugar com um dos ambientes do filme sul-americano ‘Parasita’. A jovem coloca uma máscara de proteção e se prepara para passar pelo buraco e o vídeo termina.

Na terceira parte, Samantha pega um martelo para se defender de qualquer ‘mal’ e usa uma faixa na cabeça com uma lanterna para ajudá-la a ver o ambiente escuro, e tenta passar pelo buraco. Ela só consegue ultrapassá-lo na segunda tentativa e deixa os amigos do lado externo.

Na última sequência do registro, a moça aparece andando pelo espaço vazio. Hartsoe mostra as paredes com as pinturas descascando, estruturas de metal enferrujadas, sacolas e entre objetos no chão.

"Uau, isso daqui é um outro apartamento", diz Samantha, ao descer por uma escada e tentar abrir uma porta, aparentemente, sem sucesso.

Por fim, a moça festeja por conseguir "sair viva" do local. "Meu senhorio receberá um telefonema muito divertido amanhã. [Estou] Cimentando este espelho. Capturo vocês na próxima aventura", brinca.