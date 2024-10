Vídeo: Jogador perde parte dos dedos em explosão de fogos de artifício

Um incidente envolvendo fogos de artifício ocorreu após uma partida de futebol na Bélgica, resultando em ferimentos graves a um jogador da 4ª divisão. O artefato, que possui a força de uma granada, explodiu na mão de um atleta, levando à amputação de parte dos dedos.

Fabio Schiafino, de 26 anos, havia acabado de marcar dois gols na vitória do KSCT Menen, por 4 x 0 sobre o SK Zillebeke. Após a partida, alguns jogadores permaneceram no gramado e comemoravam o trunfo com torcedores próximo à arquibancada.

Um vídeo feito por um torcedor mostra Fabio segurando o explosivo, aparentemente na tentativa de levá-lo a outro local, até que ele é detonado ainda nas mãos do homem. O jogador recebeu atendimento médico imediato e foi rapidamente levado ao hospital devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a imprensa local, o jogador teve um dedo completamente amputado e perdeu parte de outros dois. O artefato é conhecido como “Cobra 6” e tem a mesma potência explosiva de uma granada de mão e é proibido na Bélgica.

Um homem de 21 anos, que reside na cidade de Wevelgem, foi detido após o incidente. Ele foi interrogado pelas autoridades e liberado posteriormente.

O KSCT Menen emitiu um comunicado em que lamenta o ocorrido, diz desconhecer o torcedor detido e se coloca à disposição das investigações.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)