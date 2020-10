VÍDEO: Homem mente para esposa e ela o flagra casando com outra

Abraham Muyunda é casado com Caroline Mubita, e pai de três filhos com ela. Mas, no último domingo (11), ele disse à esposa que precisaria sair cedo de casa porque foi chamado para um trabalho em outra cidade. Na verdade, ele tinha um casamento marcado com outra mulher. Ela descobriu o plano com a ajuda de vizinhos e pôs fim à cerimônia.

O caso aconteceu na cidade de Lasuka, na Zâmbia. No país africano, bigamia é crime. Se condenado, Abraham pode pegar até sete anos de prisão.

Caroline, ao ser informada sobre o casamento pelos vizinhos, correu para a Igreja Católica de Chainda, onde o casamento ainda estava acontecendo. Ela levou os filhos junto e interrompeu a cerimônia. O marido e noivo aparece envergonhado nas imagens, olhando para baixo, enquanto sua esposa legítima gritava.

A noiva ilegal, que não teve a identidade revelada, sabia que Abraham era casado. O casamento foi pago por ele.