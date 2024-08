Vídeo: homem é preso após tentar 'se despachar' como bagagem em voo

Um homem foi flagrado na última quinta-feira (29) enrolado em plástico filme, tentando se despachar como bagagem na área de despacho do Aeroporto de Miami. O vídeo viralizou nas redes sociais e arrancou risadas dos internautas, que suspeitaram que tudo não passava de uma armação para criar conteúdo na internet.

VEJA MAIS

No vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o homem enrolado dos pés à cabeça com plástico filme, utilizado para reforçar a proteção de malas despachadas no aeroporto. O passageiro tentou "se despachar" em um totem de atendimento automático, mas funcionários da companhia registraram a cena e acionaram a polícia, que chegou ao local e acabou levando o homem preso.

A publicação dividiu a opinião dos internautas. Enquanto alguns acharam graça da situação, outros criticaram a ação: “Ele está prestes a transformar-se numa borboleta 😂”, brincou um internauta. “É por isso que os alienígenas continuam a voar e nunca fazem paradas”, escreveu outro. “Os dois deveriam ir para a cadeia. Aqueles policiais têm coisas melhores para fazer do que se preocupar com este ato estúpido”, criticou um terceiro.