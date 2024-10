VÍDEO: Delegada se veste de Minnie Mouse para capturar foragida da justiça

Recentemente, viralizou nas redes sociais o vídeo de uma delegada de polícia vestida com uma fantasia da clássica personagem da Disney, Minnie Mouse, para capturar uma mulher foragida. A situação registrada ocorreu no Peru, no início deste mês.

Segundo o jornal peruano 'Diario Puntual', o plano envolveu outros policiais fantasiados, incluindo um “frango gigante”, que fizeram uma encenação para conseguir prender a suspeita acusada de fraude. Nas imagens, é possível ver o momento em que os agentes chegam na casa da mulher. Um deles, fantasiado de “Patrón”, aparece segurando um buquê de flores.

Como parte do plano, o policial chegou falando à mulher que ela era “o amor da vida” de alguém. Sem saber da real intenção por trás da situação, a suspeita aceitou o presente. Logo em seguida, no entanto, ela foi presa pela equipe de policiais à paisana.

Confira o vídeo:

O registro da captura começou a circular nas redes sociais, gerando muitas reações, de risadas a elogios pela criatividade na ação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com