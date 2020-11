VÍDEO: Câmeras flagram vigia conversando com amigo que havia morrido horas antes

Um vigia protagonizou uma cena atípica e o vídeo acabou viralizou nas redes sociais. Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial conversando com alguém que aparentemente não se encontrava no local. E leva um susto quando o colega de turno manda uma mensagem pelo rádio. O caso aconteceu na cidade de Bucaramanga, na Colômbia.

Pela câmera do circuito interno de segurança é possível ver o vigilante sentado olhando o celular e conversando animadamente com alguém que a imagem não consegue captar. Intrigado com a cena, um colega de serviço que observava tudo pela central resolve mandar uma mensagem pelo rádio ao companheiro de turno perguntando o que está fazendo. E é nessa hora que vem a surpresa.

Freddy Matute, o vigia, responde então que está conversando com o amigo Joaquín (Joaquín Antonio Rueda), conhecido de ambos. Ao que o colega da vigilância responde que isso não seria possível, porque horas antes familiares de Joaquín teriam entrado em contato avisando que ele havia falecido.

Na mesma hora Freddy toma um susto e se levanta da cadeira atordoado. Ele olha para os lados e se retira do local. Minutos depois, elle relata ao colega da empresa de vigilância que Joaquín havia chegado e o saudado, e que inclusive havia perguntado por um amigo comum que trabalhava no terceiro piso do shopping e até pedido que lhe mandasse lembranças.

Freddy foi submetido a exames médicos e psiquiátricos que comprovaram que ele não tinha problemas mentais e estava em bom estado de saúde.