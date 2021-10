VÍDEO: Assombração remove coleira de cachorro e assusta internautas

Um vídeo de um fenômeno paranormal está assustando vários internautas. Postado no último domingo (17), a gravação mostra um “fantasma” supostamente tirando a coleira de um cachorro. A mulher chegou a compartilhar outras gravações de objetos caindo dos armários e o portão da casa abrindo sozinho, mas o vídeo “sobrenatural” envolvendo seus dois cães é que se tornou viral. As informações são do Metrópoles.

A gravação foi feita em Phoenix, no Arizona (EUA) e parece ter sido capturada por uma câmera de vigilância. Ela mostra uma sala de estar com os dois cães vira-latas dentro de gaiolas. No começo do vídeo, eles estão latindo muito, embora ninguém pareça estar com eles.

Mas, em certo momento, os pets ficam em silêncio exatamente ao mesmo tempo. De repente, o cachorro preto parece pular para trás na grade, como se fosse empurrado, e sua coleira misteriosamente sai de seu pescoço. Vários internautas disseram que, durante o momento de silêncio dos cães, algo pode ser ouvido no vídeo. Muitos acreditam que seja um sussurro ou resmungo.

O vídeo do suposto flagrante sobrenatural já foi visto mais de 10,5 milhões de vezes. A dona dos cães também usou os comentários para rebater as críticas que recebeu por deixar seus pets dentro de gaiolas. “Para todos que reclamam das gaiolas, eles têm que ficar nelas para a segurança deles. Eles iam comer tudo. Eles ficam nelas por apenas duas ou três horas”, explica.