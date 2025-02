Vídeo: Alunos criam mosaicos e viralizam com show de sincronicidade

Uma apresentação feita por alunos de uma escola que fica na África do Sul viralizou nas redes sociais no último final de semana. A sincronicidade e a empolgação dos estudantes impressionam e mostram porque esse é um dos públicos mais festivos dos estádios pelo mundo afora. Não é à toa que durante a Copa do Mundo sediada naquele país, uma invenção local virou febre também no Brasil: as vuvuzelas.

As cenas mostram a performance dos estudantes da Curro Durbanville High School, que fica na Cidade do Cabo, durante a abertura da Spirit Cup, uma competição esportiva interescolar local. O grupo mostrou uma coreografia empolgante, com movimentos sincronizados que produziram um verdadeiro espetáculo visual.

E não foi só a precisão dos movimentos, que fez surgir na arquibancada uma sequência de imagens, algumas delas dinâmicas, que chamaram atenção. A animação dos alunos, que cantaram trechos de hits mundiais bem conhecidos, enquanto fechavam e abriam os paletós fazendo uma série de mosaicos, foi um show à parte.

E na capital do clássico mais empolgante do futebol regional, o tradicional Re-Pa, onde os mosaicos se tornaram uma atração à parte, a inspiração vinda do outro lado do Atlântico cai muito bem, já que por aqui paixão e criatividade também têm produzido belíssimos espetáculos.