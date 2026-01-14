Venezuela dá início à soltura de cidadãos americanos, confirma Departamento de Estado dos EUA

A Venezuela iniciou a soltura de americanos detidos no país. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça-feira, 13. O governo interino da presidente Delcy Rodríguez começou a libertação de presos políticos, incluindo estrangeiros, na última quinta-feira, 8.

Um funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato, declarou: "Saudamos a libertação de americanos detidos na Venezuela. Este é um passo importante na direção certa por parte das autoridades interinas". O servidor não forneceu detalhes sobre a soltura nem sobre quantos foram libertos, apenas que foi mais de um.

Outra fonte, também sob a condição de anonimato, informou a soltura de cinco americanos. Quatro libertações ocorreram na terça, 13, e um na segunda-feira, 12.

Histórico de Libertações Anteriores

Em julho, a Venezuela já havia libertado dez cidadãos americanos. A ação foi em troca da repatriação de dezenas de migrantes deportados pelos Estados Unidos para El Salvador.

Na sexta-feira, 9, o presidente Donald Trump comemorou a libertação dos primeiros presos políticos. Em troca, ele cancelou uma "segunda onda de ataques" ao país sul-americano.

Divergência sobre Números de Detidos

Na noite da terça-feira, 13, a ONG Foro Penal confirmou a libertação de 56 presos políticos. O grupo criticou a falta de transparência do governo em relação às libertações.

A Venezuela contesta o número divulgado pela organização, falando em 400 soltos. O governo interino, no entanto, não apresentou provas das libertações, quando ocorreram ou a identificação dos libertados. Isso impossibilita determinar se estavam presos por motivos políticos ou por outras razões.

A quantidade de detidos aumentou durante os protestos contra as eleições de 2024. Nessas eleições, Maduro foi declarado vencedor apesar das inúmeras acusações de fraude eleitoral.