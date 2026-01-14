Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela dá início à soltura de cidadãos americanos, confirma Departamento de Estado dos EUA

Em julho, a Venezuela já havia libertado dez cidadãos americanos

Redação O Liberal com informações da AE

A Venezuela iniciou a soltura de americanos detidos no país. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça-feira, 13. O governo interino da presidente Delcy Rodríguez começou a libertação de presos políticos, incluindo estrangeiros, na última quinta-feira, 8.

Um funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato, declarou: "Saudamos a libertação de americanos detidos na Venezuela. Este é um passo importante na direção certa por parte das autoridades interinas". O servidor não forneceu detalhes sobre a soltura nem sobre quantos foram libertos, apenas que foi mais de um.

Outra fonte, também sob a condição de anonimato, informou a soltura de cinco americanos. Quatro libertações ocorreram na terça, 13, e um na segunda-feira, 12.

Histórico de Libertações Anteriores

Em julho, a Venezuela já havia libertado dez cidadãos americanos. A ação foi em troca da repatriação de dezenas de migrantes deportados pelos Estados Unidos para El Salvador.

Na sexta-feira, 9, o presidente Donald Trump comemorou a libertação dos primeiros presos políticos. Em troca, ele cancelou uma "segunda onda de ataques" ao país sul-americano.

Divergência sobre Números de Detidos

Na noite da terça-feira, 13, a ONG Foro Penal confirmou a libertação de 56 presos políticos. O grupo criticou a falta de transparência do governo em relação às libertações.

A Venezuela contesta o número divulgado pela organização, falando em 400 soltos. O governo interino, no entanto, não apresentou provas das libertações, quando ocorreram ou a identificação dos libertados. Isso impossibilita determinar se estavam presos por motivos políticos ou por outras razões.

A quantidade de detidos aumentou durante os protestos contra as eleições de 2024. Nessas eleições, Maduro foi declarado vencedor apesar das inúmeras acusações de fraude eleitoral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

CIDADÃOS AMERICANOS

SOLTURA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

16.01.26 21h42

Dupla de policiais portugueses é presa por torturar imigrantes e pessoas em situação de rua

16.01.26 21h33

POSICIONAMENTO

Fundação do Nobel reage após María Corina dar medalha a Trump: 'Prêmio é inseparável'

A empresária enfrenta uma relação deteriorada com o governo Trump

16.01.26 21h03

ATÉ ELE...

Joe Rogan, podcaster apoiador de Trump, compara ICE à polícia nazista 'Gestapo'

"Será que vamos realmente nos tornar a Gestapo? 'Onde estão seus documentos?' É a isso que chegamos?", questionou o podcaster de extrema-direita.

16.01.26 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda