Venezuela/Corina: Maduro começou uma guerra, que Trump está terminando

Estadão Conteúdo

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, acredita que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já entendeu que, com a pressão dos Estados Unidos, não há outra opção senão deixar o poder. Corina falou à Fox News e afirmou que o regime do ditador está fragmentado diante dos movimentos militares dos Estados Unidos, que fizeram ataques pelo mar e pelo ar contra barcos venezuelanos.

A oposicionista compartilha da visão do presidente americano, Donald Trump, de que Maduro é um narcoterrorista. "Trump sabe que está lidando com criminosos", declarou. Corina confia que os movimentos de Trump devem ajudar a derrubar o regime chavista e afirmou acreditar que o americano mostrará quais são as opções de Maduro quando se comunicarem. Segundo Trump, ele e Maduro devem conversar nos próximos dias.

Corina aproximou seu discurso dos Estados Unidos. A líder da oposição defendeu as manobras militares americanas. "Maduro começou uma guerra, que Trump está terminando", resumiu. Corina acredita que, com o fim do regime, imigrantes venezuelanos que estão nos EUA e em outros países devem retornar à sua terra natal, uma pauta cara a Trump. "Queremos que a Venezuela seja a principal aliada dos EUA", concluiu Corina.

Palavras-chave

MARIA CORINA/OPOSIÇÃO/VENEZUELA/MADURO/TRUMP/EUA
