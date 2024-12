Venezuela comemora o Natal até 15 de Janeiro de 2025; entenda

Diferente dos outros países ao redor do mundo, que tradicionalmente celebram a data em 25 de dezembro, a população venezuelana já celebra o Natal desde 1º de outubro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antecipou o início da festividade para outubro. Ele foi reeleito em julho deste ano. Lá, a comemoração natalina irá até dia 15 de janeiro de 2025.

A medida, no entanto, gerou controvérsias. A oposição no país acusa o governo de utilizar essa antecipação das festividades como uma estratégia para desviar a atenção dos problemas nacionais, como a crise econômica e social, e para desmobilizar possíveis protestos contra o governo.

Posicionamento da Igreja Católica

A Igreja Católica também manifestou sua desaprovação em relação à decisão. Em um comunicado, a Igreja afirmou que o Natal é uma celebração universal, que transcende interesses políticos, e que não deveria ser utilizada como ferramenta de propaganda ou controle político.

O Clima Natalino nas Ruas de Caracas

Desde o início de outubro, as ruas e praças de Caracas, a capital venezuelana, estão decoradas com enfeites natalinos, criando um ambiente festivo nas cidades. Além disso, diversas feiras temáticas foram montadas para marcar a ocasião. No entanto, com a aproximação das festas de fim de ano em outros países, a celebração na Venezuela intensifica-se ainda mais, ganhando destaque e atraindo mais atenção da população.

O Natal como Espelho das Tensões Políticas

Esse prolongamento das comemorações natalinas reflete não apenas uma tradição local, mas também as tensões políticas que marcam o cenário atual da Venezuela. Enquanto o governo tenta usar as festividades como uma forma de fortalecer seu vínculo com a população, a oposição e a Igreja seguem apontando possíveis intenções políticas por trás da antecipação do Natal.