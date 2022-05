Vencedora de reality show é condenada após espancar filha de 3 anos até a morte

A ex-professora Ariel Robinson, conhecida por vencer o reality show culinário "Wost Cooks in America", em 2020, foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua por espancar a filha adotiva Victoria Rose Smith, de apenas três anos, até a morte. Ela e o marido, Jerry Robinson, foram presos e acusados de homicídio em janeiro do ano passado, na Carolina do Sul, porém, o resultado do julgamento de quatro dias foi publicado no início de maio de 2022.

Conforme um relatório médico do condado de Greenville, Victoria Rose Smith morreu após sofrer ferimentos de força contundente. O Dr. Michael Ward, patologista forense, testemunhou que a criança foi espancada com tanta força que os vasos sanguíneos estouraram, permitindo que o sangue se acumulasse, o que possivelmente ocasionou a morte.

Última imagem de Ariel e Victoria. (Foto: Divulgação)

O espancamento fatal ocorreu no dia 13 de janeiro de 2021, após Victoria vomitar no vestido durante o caminho da igreja. Jerry, marido de Ariel, confessou o crime e aguarda o resultado do júri.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)