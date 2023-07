Vencedor de loteria se arrepende de ganhar R$ 135 milhões e volta a trabalhar

O britânico Mark Gardiner viveu um momento de sorte em 1995 quando ganhou 22 milhões de libras (R$ 135 milhões) na loteria. O sortudo viveu uma vida de luxo e tranquilidade, até ter sua vida arruinada.

Mark na verdade dividiu o prêmio de R$ 135 milhões com seu parceiro de negócios, Paul Maddison, ficando cada um com cerca de R$ 67 milhões. E o que era para ser uma mudança positiva acabou se tornando um desafio para o britânico. Nos anos que se seguiram, Mark enfrentou investimentos desastrosos e viu sua fortuna diminuir drasticamente.

Além disso, ele experimentou a perda de amizades e enfrentou dificuldades em seus relacionamentos pessoais. Inclusive, sua amizade com Paul não durou muito e, segundo o jornal The Sun, o parceiro vive recluso em uma mansão na Escócia hoje em dia.

O divórcio de sua quarta esposa e a série de maus investimentos fizeram com que Mark voltasse a trabalhar. "Ninguém fala comigo. Ter tanto dinheiro me fez desconfiar das intenções das pessoas. É horrível, mas quando alguém está sendo legal, passa pela minha cabeça o que eles estão fazendo. Às vezes acho que teria sido melhor ter ganho uma quantia muito menor", revelou o homem.

VEJA MAIS

Aos 61 anos, Mark agora é dono de uma pequena empresa de vidros, que montou com algumas de suas economias restantes. Ele administra o negócio, faz medições, levantamentos e atende pedidos dos clientes.

Apesar das dificuldades, Mark ainda possui algumas propriedades de luxo, incluindo duas casas em Barbados, carros de marcas famosas e um clube de futebol chamado Hastings. Ele também teve a oportunidade de oferecer cuidados de saúde de emergência para seus familiares graças à sua fortuna, o que considera ter sido a decisão mais inteligente que fez.

Ao refletir sobre sua trajetória, Mark reconhece que cometeu erros por falta de experiência e maturidade ao lidar com a riqueza repentina. Porém, mesmo com os altos e baixos financeiros, ele ainda mantém a esperança e joga na loteria com os mesmos números que o tornaram milionário em 1995. Dessa vez, o milionário tem os pés no chão e está focado em sua vidraçaria. "O que pode ser melhor do que alguém dizendo: 'Obrigado. Você fez um ótimo trabalho em minhas janelas'?", diz com bom humor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)