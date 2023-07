Apostadores de Belém ficam mais esperançosos após prêmios da loteria saírem para paraenses

Os apostadores assíduos de Belém ficaram eufóricos ao saber que um conterrâneo acertou, na última segunda-feira (10), as 15 dezenas do concurso 2859 da Lotofácil e vai poder sacar o prêmio de R$ 876.664,72. A notícia animou ainda quem joga esporadicamente e tanta tirar a sorte grande de vez em quando. Nesta terça-feira (11), na Casa Lotérica Senhora de Fátima, localizada no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, onde o ganhador fez a aposta, o assunto não foi outro. Em outros estabelecimentos, a novidade gerou muita resenha e incentivou mais pessoas a não desistirem de fazer suas apostas.

A movimentação na Casa Lotérica Senhora de Fátima, na manhã desta terça, foi intensa como habitualmente. Além dos clientes, o assunto da aposta premiada também esteve na boca dos funcionários que especularam sobre quem poderia ser o freguês quase milionário. Raimundo Leite, 65 anos, morador de Mosqueiro, distrito de Belém, veio à capital para fazer uma operação na visão. Como já estava no Terminal Rodoviário, ele aproveitou para conferir os resultados dos jogos e, ali, descobriu que estava no mesmo local onde o ganhador paraense fez a sua fezinha.

“Eu jogo há muito tempo, desde os meus 26 anos, mas nunca consegui nada”, disse Raimundo Leite. Ele conta que sempre escolhe as cartelas com números gerados pelo computador. Ao saber sobre a premiação de um paraense Lotofácil, Raimundo diz acreditar que a sorte pode estar pairando por Belém. “Acho que provavelmente a sorte tá por aqui. Só não vou jogar porque vou me operar, mas acredito que quem joga um dia consegue acertar. Eu jogo pouco, nunca acertei, mas quem sabe um dia eu acerte também né”, comentou.

O cearense Edmar Aguiar, 66 anos, mora em Belém há 27 anos. Por estar próximo à Casa Lotérica Senhora de Fátima, aproveitou para fazer uma aposta. “Eu costumo fazer uma fezinha com frequência, não estava sabendo do vencedor de segunda-feira, mas soube daquele outro paraense que ganhou R$ 44 milhões. Acredito que a sorte só vem para quem joga, o importante é sempre estar jogando, como meu pai dizia no Ceará: quem não arrisca não petisca”, lembrou.

Edmar Aguiar, 66 anos, aposta sempre que pode (Carmem Helena)

Em uma lotérica no bairro do Mangueirão o assunto foi o mesmo. Saber que um paraense foi um dos ganhadores da Lotofácil deixou a servidora pública Vânia Castro, 42 anos, mais esperançosa em fazer novas apostas. “Fiquei entusiasmada! Jogo aqui há uns três anos, sempre depois de pagar um boleto aproveito para fazer uma fezinha. Fiquei animada de ver o prêmio mais próximo da gente. Quando vai para o Sul e Sudeste, a gente se sente desfavorecido, mas ao sabermos que foi um vencedor da nossa cidade dá uma motivação mais forte”, opinou.

Vânia Castro, 42 anos, ficou mais esperançosa em fazer novas apostas (Ivan Duarte)

Vencedor paraense

O paraense que quase virou milionário faz uma aposta simples de R$ 2,50. Segundo a Caixa Econômica Federal, o sortudo teve que dividir o prêmio de R$ 1,7 milhão com um apostador de Chapecó, em Santa Catarina. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25. Além do prêmio máximo, houve 360 bilhetes ganhadores com 14 números, distribuídos pelo Brasil. Cada um vai receber R$ 1.458,86. Também teve contemplados com 13 (R$ 9.959), 12 (R$ 117.694) e 11 (R$ 630.124) dezenas.

Outros vencedores na capital

Parece que a sorte tem virado para as apostas feitas em Belém. Há duas semanas, outra aposta feita na capital paraense foi premiada, dessa vez, na Mega-Sena, quando o sortudo ou sortuda, ganhou o prêmio de R$ 44 milhões. Ele conseguiu acertar os seis números sorteados, gastando apenas R$ 5 em jogo simples feito em uma lotérica do bairro Mangueirão