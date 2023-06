Veja quem são as vítimas da queda de avião perseguido por caças nos Estados Unidos

A imprensa norte-americana confirmou a morte de quatro pessoas após o avião em que elas estavam ser perseguido por caças dos Estados Unidos e cair em uma região montanhosa do estado da Virgínia, no domingo (4). Entre as vítimas, está uma bebê de apenas dois anos.

O avião decolou do Aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, e pousaria no Aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York, percorrendo uma distância de cerca de 1.000 km. Porém, acabou desviando a rota e invadindo o espaço aéreo de Washington D.C. Como o piloto da aeronave não respondia a chamados feitos por militares norte-americanos, teve início uma perseguição supersônica, com caças F-16.

De acordo com o jornal "The Washington Post", uma das passageiras era Adina Azarian, filha adotiva de John Rumpel, proprietário da Encore Motors, empresa pela qual a aeronave estava registrada. John tinha perdido a sua primeira filha alguns anos antes em um acidente durante um mergulho quando tinha apenas 19 anos.

Anos depois, ele a esposa encontraram Adina e sentiram nela uma energia que lembrava a de sua primeira filha. Resolveram, então, adotar a mulher quando ela tinha 40 anos, ainda de acordo com o jornal. Depois, através de fertilização in vitro, Adina Azarian realizou o sonho de ser mãe e deu à luz Aria. Além das duas, a babá da criança e o piloto morreram no acidente. As causas do acidente são investigadas.

Veja quem são as vítimas:

Adina Azarian, a filha de John Rumpel;

Aria Azarian, a bebê de dois anos e meio, filha de Adina;

O piloto, identificado como Jeff Hefner;

E a babá de Aria, cujo nome ainda não foi divulgado.