Homem abre porta de avião durante voo; nove passageiros foram socorridos com problemas respiratórios

Nesta sexta-feira (26), um homem foi preso após abrir a porta de um avião durante um voo que transportava 194 pessoas. O avião A321-200 havia partido da ilha de férias de Jeju uma hora antes, com destino a Daegu, na Coréia do Sul. Ainda não se sabe o que teria motivado a ação.

Segundo as autoridades, a porta se abriu cerca de três minutos antes do pouso, levando os passageiros a enfrentarem uma forte corrente de ar. A aeronave pousou com segurança por volta das 12h40, sendo necessário atendimento médico para nove pessoas que apresentaram dificuldades respiratórias após o episódio.

Todos os passageiros estavam com o cinto de segurança, o que contribuiu para que ninguém ficasse ferido, mas o caso provocou desespero. "Achei que o avião ia explodir. Parecia que os passageiros próximos à porta aberta estavam desmaiando", afirmou um passageiro que não quis se identificar.

Um funcionário do ministério dos transportes disse à imprensa local que autoridades estão investigando se a Asiana Airlines, empresa responsável pela aeronave, seguiu os protocolos para gerenciar as saídas de emergência.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)