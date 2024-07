Veja quem é o russo preso por suposto plano para sabotar os Jogos Olímpicos em Paris

No último domingo (21), a Polícia Francesa prendeu um homem russo por suspeita de espionagem, após ele se gabar, durante uma bebedeira, de um suposto plano para causar o caos nos Jogos Olímpicos de Paris.

O homem é Kirill Gryaznov, de 40 anos, que se formou como chef de cozinha em Paris, pela conceituada rede Le Cordon Bleu.

Segundo o jornal 'Le Monde', Gryaznov foi apreendido em seu apartamento na capital francesa, depois de várias agências de inteligências europeias monitorarem seus movimentos desde maio deste ano.

Ao revistar o apartamento do chef, a pedido do Ministério do Interior da França, os policiais teriam encontrado um "material diplomático" que ligava Gryaznov à agência de inteligência doméstica da Rússia, o Serviço Federal de Segurança - conhecido como herdeiro da KGB.

O homem foi acusado formalmente na última terça-feira (23), e pode pegar até 30 anos de prisão por "inteligência com uma potência estrangeira com a intenção de incitar hostilidades na França".

De acordo com os documentos obtidos pelo 'Le Monde', Gryaznov vinha sendo monitorado desde que, bêbado em um restaurante francês, fez uma ligação com seu agente em Moscou e disse: "os franceses vão ter uma cerimônia de abertura como nenhuma outra". O momento ocorreu apenas dois meses antes do início dos Jogos Olímpicos, após o chef de cozinha chegar de um voo oriundo da Bulgária.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)