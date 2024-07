França prende russo suspeito de planejar desestabilizar Jogos Olímpicos

PARIS (Gabriel Stargardter e Juliette Jabkhiro/Reuters) - A polícia francesa prendeu um homem russo suspeito de planejar desestabilizar as Olimpíadas, informou a promotoria de Paris na quarta-feira, às vésperas do início dos Jogos.

O homem de 40 anos foi detido na terça-feira depois que a polícia fez uma batida em sua casa a pedido do Ministério do Interior, disse a promotoria em um comunicado.

As evidências encontradas em sua casa levantaram "temores de sua intenção de organizar eventos que poderiam causar desestabilização durante os Jogos Olímpicos", afirmou.

As relações entre a França e a Rússia vêm se deteriorando há meses. O presidente Emmanuel Macron é um crítico proeminente da invasão da Ucrânia por Moscou e um forte apoiador do governo de Kiev.

As autoridades francesas têm sinalizado repetidamente as suspeitas de campanhas de desinformação russas, enquanto a Rússia prendeu um pesquisador francês no país por acusações de espionagem.

O homem preso foi colocado em prisão preventiva e pode pegar até 30 anos de prisão, informou o comunicado.

A embaixada da Rússia em Paris disse que não havia recebido notificação oficial sobre a detenção.

"Pedimos esclarecimentos a eles de forma proativa. Buscaremos uma reação", afirmou em um comunicado.

As Olimpíadas começam na sexta-feira, com uma cerimônia de abertura espetacular, mas logisticamente complicada, ao longo do rio Sena.

A França realizou a maior operação de segurança de sua história para proteger os Jogos, que acontecem em um cenário de guerras na Ucrânia e em Gaza.