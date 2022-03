Veja o que é poliomielite selvagem da África e como a doença é transmitida

O surgimento de um novo caso de poliomielite, perigosa doença infecciosa viral, deixou vários países em alerta. Apesar de ter sido considerada erradicada no Brasil desde 1994, o vírus só pode ser combatido por meio da vacina e a procura pelo imunizante está cada vez menor. O que mais preocupa os profissionais de saúde é que a doença pode deixar severas sequelas nos portadores. Entenda o que é poliomielite selvagem da África e como é transmitida:

o que é poliomielite selvagem?

A poliomielite, também conhecida como pólio, é uma doença neurológica infecciosa, causada pelo poliovírus selvagem. É a principal causa da paralisia infantil, por isso deve ser combatida desde cedo por meio da imunização.

Quais os tipos de poliomielite selvagem?

Forma subclínica: Infecção com poucos ou nenhum sintomas. Tem quadro semelhante ao de outras doenças virais, incluindo febre, dor de garganta, náusea, vômito, constipação (prisão de ventre), dor abdominal e, raramente, diarréia.

Forma paralítica: atinge cerca de 1% dos infectados pelo vírus. As sequelas são permanentes e podem levar a insuficiência respiratória e até a morte.

A paralisia acomete membros inferiores de forma assimétrica, ou seja, ocorre apenas em um dos membros. A perna perde a força e os movimentos, mas mantém a sensibilidade ao toque e dor.

Como a poliomielite selvagem é transmitida?

O vírus da poliomielite se instala no intestino e é transmitido geralmente por meio do contato direto com fezes, secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas ou alimentos e água contaminados.

Quais os sintomas da poliomielite selvagem?

Entre os sintomas mais frequentes da poliomielite selvagem, estão:

Febre

Mal-estar

Dores de cabeça

Dor na garganta

Dor no corpo

Vômitos,

Diarreia

Constipação

Podem ocorrer também:

Espasmos

Rigidez na nuca

Meningite

Na forma grave, pode causar paralisia dos membros, principalmente os inferiores.

Quais as sequelas da poliomielite selvagem?

A poliomielite selvagem pode causar diversas sequelas, como:

Problemas e dores nas articulações

Pé equino

Crescimento diferente das pernas,

Osteoporose

Paralisia de uma das pernas ou dos músculos da fala

Atrofia muscular

Hipersensibilidade ao toque

Dificuldade de falar

Como prevenir a poliomielite selvagem?

A única forma de prevenir da poliomielite é por meio da vacinação e imunização da população. Ainda não há um tratamento específico para a poliomielite selvagem.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)