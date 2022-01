Veja como seu frasco de shampoo pode estar fazendo você engordar

Pode parecer uma maneira bizarra de ganhar peso, mas um novo estudo sugere que plásticos em frascos de shampoo podem realmente estar engordando as pessoas. As informações são do Daily Mail.

Isso porque os cientistas descobriram 11 substâncias químicas que podem afetar nosso metabolismo e contribuir para o ganho de peso em produtos do dia a dia, como garrafas de bebidas, esponjas de cozinha e condicionadores de cabelo.

Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia analisaram 34 produtos plásticos diferentes para ver quais produtos químicos eles continham.

Eles encontraram mais de 55.000 componentes químicos diferentes nos produtos e identificaram 629 das substâncias, 11 das quais são conhecidas por perturbarem o metabolismo.

“Nossos experimentos mostram que produtos plásticos comuns contêm uma mistura de substâncias que podem ser um fator relevante e subestimado por trás do sobrepeso e da obesidade”, disse Martin Wagner, professor associado da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia.

Por muito tempo, os especialistas acreditavam que a maioria dos produtos químicos plásticos permaneceria nesses produtos do dia a dia, mas a equipe de Wagner mostrou que eles lixiviam um grande número em condições do mundo real.

Isso permite que os produtos químicos entrem no corpo.

Transformados em gordura

Pesquisas anteriores também sugeriram que alguns plásticos contêm produtos químicos desreguladores endócrinos, também conhecidos como “obesógenos”, que podem afetar nosso desenvolvimento e fertilidade.

No entanto, agora parece que eles também podem ser culpados pelo ganho de peso.

Isso porque os produtos químicos de um terço dos produtos plásticos investigados no novo estudo contribuíram para o desenvolvimento de células de gordura em experimentos de laboratório.

As substâncias desses produtos reprogramaram as células precursoras para se tornarem células de gordura, que por sua vez se multiplicaram rapidamente e acumularam mais gordura.