Vancouver propõe a descriminalização da posse de drogas pesadas

Na cidade de Vancouver, no Canadá, a prefeitura apresentou um projeto de lei que possibilita a descriminalização da posse de drogas consideradas pesadas como crack, heroína e cocaína. As informações foram divulgadas pela Veja.

Além dessas substâncias, a proposta também permitiria a posse de drogas prescritas legalmente, mas que são comercializadas no mercado negro, além de permitir cogumelos, LSD, MDMA e psilocibina.

Segundo o prefeito, Kennedy Stewart, Vancouver enfrenta uma epidemia de overdoses de remédios sedativos, opioides e analgésicos potentes indicados para dores intensas. Para ele, a grande questão é que as leis canadenses criminalizam os usuários e, consequentemente, os afastam da busca por um tratamento para o vício.

No último ano, a taxa de mortes por drogas ilícitas dobrou em comparação com 2019, chegando a um total de 2.000 mortes na cidade. De acordo com as autoridades locais, os traficantes estão misturando substâncias com um níveis letais de fentanil, um opioide potente e muito barato.

O projeto se inspira no exemplo de Portugal e de Oregon (EUA). Nos dois lugares, as prisões por posse de pequenas quantidades de entorpecentes foram suspensas. Entretanto, os usuários são multados e suas drogas confiscadas ou é imposto um tratamento obrigatório em caso de flagrante.

Vancouver tem um problema histórico com uso de drogas pesadas. Os usuários se concentram numa região do centro da cidade conhecida como Hastings, criando um cenário muito semelhante à cracolândia de São Paulo.