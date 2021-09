Vale anuncia o resgate dos 39 funcionários presos em mina subterrânea no Canadá

A Vale informou na manhã desta quarta-feira (29) que todos os 39 funcionários que ficaram presos na mina subterrânea Totten, no Canadá, já foram resgatados e estão em superfície. As informações são do portal G1 Nacional.

Os 39 funcionários da mineradora ficaram presos no último domingo (26), após um acidente que danificou o elevador que transporta os trabalhadores para dentro e para fora da mina subterrânea, que produz níquel.

Não há brasileiros entre os trabalhadores que ficaram presos. No momento do acidente, os funcionários estavam a uma profundidade entre 900 e 1,2 mil metros. Eles precisaram sair da mina por meio de um sistema de escada de saída secundária. A empresa suspendeu, temporariamente, a produção na mina.

"Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, que foi a Sudbury, em Ontário, e encontrou com os empregados e a equipe de resgate. “Esta é uma grande notícia vinda de circunstâncias muito difíceis”, acrescentou.

Investigação

A mineradora brasileira assegurou que vai fazer uma investigação, "para que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente".

"Trazer nossos 39 empregados seguros e saudáveis para casa era nossa principal prioridade e estamos felizes que nosso plano de emergência funcionou. Todos estão seguros agora", disse Bartolomeo.

O acidente

Os trabalhadores ficaram presos após um acidente danificar na tarde de domingo o eixo do meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o subsolo.

De acordo com a Vale, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina se desprendeu, bloqueando um acesso e deixando o elevador inoperante.

Os empregados saíram da mina com o apoio da equipe de resgate da Vale por meio de um sistema de escada de saída secundária.

A mina Totten entrou em operação em fevereiro de 2014 e o projeto prevê a a produção de cobre, níquel e metais preciosos ao longo de 20 anos.

A Vale possui 6 minas na região da bacia de Sudbury. A companhia tem cerca de 4 mil funcionários na área, sendo cerca de 200 na mina Totten. Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totten produziu 3.600 toneladas de níquel no local.