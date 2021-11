Uso de moedas estrangeiras é proibida no Afeganistão pelo grupo Talibã

O Talibã anunciou nesta terça-feira (2), a proibição total do uso de moedas estrangeiras no Afeganistão, uma medida que certamente causará mais perturbações em uma economia que está à beira do colapso pela retirada do apoio internacional. As informações são do portal G1 Nacional.

O anúncio veio horas depois que, pelo menos, 25 pessoas foram mortas e mais de 50 feridas quando homens armados atacaram o maior hospital militar do Afeganistão, após duas fortes explosões no local no centro de Cabul.

"A situação econômica e os interesses nacionais no país exigem que todos os afegãos usem a moeda afegã em todas as suas transações", disse o Taleban em um comunicado compartilhado com jornalistas por um de seus porta-vozes.

Após duas décadas de ocupação dos Estados Unidos, o dólar americano se tornou amplamente utilizado no comércio local, enquanto as áreas de fronteira usam a moeda de países vizinhos como o Paquistão para o comércio.