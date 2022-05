Uso de máscaras deixará de ser obrigatório em voos e aeroportos da União Europeia

O uso obrigatório de máscaras de proteção contra a covid-19 é suspenso em voos e aeroportos da União Europeia (UE). Nesta quarta-feira (11), a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) fizeram o anúncio da liberação e informaram que entrará em vigor no próximo dia 16 de maio.

Apesar de desobrigar a proteção em aeroportos e a bordo de voos, no comunicado feito pela Easa e o ECDC, as entidades ressaltam que a máscara continua sendo uma das melhores formas de proteção contra a covid, principalmente para pessoas mais vulneráveis.

Segundo eles, a decisão foi tomada após várias outras instituições e estados já terem feito a liberação das máscaras.

“A atualização do Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e a suspensão das restrições num número crescente de países europeus”, justificam as agências da UE.

Cuidados

Mesmo com a suspensão do uso de máscaras, a intenção é que as regras sobre manter a proteção varie. A ECDC ainda recomenda que as companhias aéreas passem a incentivar o uso de máscaras em voos para locais onde a proteção continua sendo obrigatória.

Além disso, os passageiros que estão no grupo de risco - e possam apresentar mais vulnerabilidades - devem manter o uso da máscara, independente das regras. Easa e ECDC indicam, nesse tipo de caso, uma máscara com um maior nível de proteção: a FFP2/N95/KN95.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)