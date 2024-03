Urso ataca várias pessoas na rua e deixa cinco feridas na Eslováquia; veja

Moradores e passageiros de uma cidade da Eslováquia entraram em pânico, no último domingo (17), após um urso correr pelas ruas e atacar pessoas, deixando cinco feridos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o urso correndo rapidamente e querendo atacar uma pessoa.

Segundo a mídia local, o urso feriu cinco pessoas no centro da cidade de Liptovsky Mikulas. Autoridades chegaram a decretar estado de emergência, mas logo informaram que o urso foi capturado e devolvido para a floresta. No entanto, alertaram a população que "a cidade não está protegida até que a situação seja plenamente resolvida".

O subsecretário do Ministério do Meio Ambiente e Agricultura do país, Filip Kuffa, informou que a população de ursos no país é grande, por conta das áreas montanhosas e florestais que ficam próximas da cidade. Kuffa afirmou, ainda, que há um projeto de lei que em tramitação que autoriza a eliminação de ursos dentro e fora dos limites da cidade.

"Um projeto de lei sobre poder constitucional será em breve apresentado. Ele incluirá uma cláusula autorizando a eliminação de ursos dentro e fora dos limites da cidade. Não podemos limitar a discussão apenas aos limites da cidade, pois o problema em questão diz respeito à população de ursos como um todo, que é muito grande. Outra questão-chave é que os ursos têm alterado seu comportamento", disse o subsecretário.

Na última sexta-feira (15), uma mulher russa de 31 anos morreu enquanto tentava escapar de um ataque de urso semelhante nas montanhas Low Tatra, próximas à cidade.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com