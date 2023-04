Província italiana ordena que urso seja abatido após corredor ser morto durante trilha

Corredor de trilha, Andrea Papi, de 26 anos, foi morto por um urso em uma montanha na comuna italiana de Trento na semana passada, primeiro óbito deste tipo no país.

Depois que a causa da morte foi confirmada, o presidente da província de Trento, Maurizio Fugatti, emitiu um ofício em que determina a morte imediata do urso, alegando que ele é "perigoso para a segurança pública". Ainda há ordem para eliminar outros três ursos considerados "problemáticos". O ofício assinado por Fugatti prevê também a redução da população de ursos nas montanhas, de cerca de 100 para 50.

"O projeto Life Ursus, no início, previa um número máximo de 50 ursos na área. Hoje existem 100 e, além disso, todos concentrados no Trentino ocidental, é claro que os ursos estão em excesso e que é preciso trazê-los de volta às previsões originais do projeto em pouco tempo", afirmou o presidente ao jornal Il Nuovo Trentino.

Por isso, guardas florestais já estão orientados a capturar ursos suspeitos, e testes de DNA serão conduzidos para confirmar ou descartar a relação com o ataque.

Acidente

Segundo a namorada da vítima, Alessia Gregori, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, os dois tinham um compromisso naquela noite, mas o jovem saiu para fazer uma trilha na montanha, próxima à cidade de Caldes, por volta das 16h. Ela, então ligou para o resgate para comunicar o desaparecimento.

"Depois de muitas horas de busca, os policiais vieram até a minha casa e nos deram a notícia", disse. A perícia mostrou ferimentos nos braços, estômago, cabeça e na garganta de Andrea. Policiais encontraram indícios – um pedaço de madeira com sangue – de que o jovem teria tentado lutar contra o animal.

A morte causou revolta entre moradores de Trento, que acusam a província de ter executado um projeto de reintrodução dos ursos nas florestas sem consultar a população. A família do corredor vai entrar com um processo contra o Estado.