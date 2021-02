Umidade gerada pela respiração na máscara protege contra covid grave; entenda

Mais um benefício foi apontado em estudo em relação ao uso de máscaras, uma das recomendações mais frequentes no mundo para evitar a transmissão do coronavírus. Já se sabia que o item diminui a chance de enviar partículas do vírus para outras pessoas e, para quem usa, influi na diminuição da carga viral inalada, o reduz a gravidade da doença.

Mas agora pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, descobriram que a umidade criada por respirar dentro da máscara pode ajudar o organismo a combater o vírus.

Isso porque quanto maior o nível de umidade no ar inalado, mais hidratado fica o trato respiratório. A ação limpa o muco que reveste a região e incentiva o sistema imunológico a produzir proteínas que agem contra vários vírus.

Por isso é importante usar a máscara corretamente, do tamanho certo para o rosto, com o maior isolamento possível e cobrindo nariz e boca.

Gripe

Já era sabido que altos níveis de umidade mitigavam a severidade da gripe, e “podem ter relação também com a severidade da covid-19 usando o mesmo mecanismo”, explica Adriaan Bax, o cientista responsável pelo levantamento, ao site EurekAlert. O estudo foi publicado na revista científica Biophysical Journal.

Nos testes, foram usadas máscaras N95, cirúrgicas com três camadas, de poliéster e algodão com duas camadas, e de algodão grosso. Os testes foram feitos em várias temperaturas, e se detectou uma umidade maior nos climas mais frios.

As máscaras de algodão grosso se saíram melhor nos testes.

As leituras de umidade foram feitas em três temperaturas: 8ºC, 22ºC e 37ºC.

"A capacidade de vários tipos de fibras sintéticas e naturais de absorver água depende fortemente da temperatura", escrevem os autores no artigo.

"Fibras naturais como lã, algodão e seda são particularmente eficazes na absorção de água, enquanto as fibras sintéticas de poliéster ou náilon o fazem em muito menor grau."

Cada máscara aumentava a umidade, mas em graus variáveis.

À temperatura ambiente, a máscara cirúrgica aumentou a umidade do ar inalado em mais de um terço (38%), enquanto o N95 e as coberturas de poliéster-algodão aumentaram o teor de água do ar inalado em até 60 por cento.

Em relação às máscaras de algodão grosso, os pesquisadores descobriram que quase dobraram a umidade do ar inalado.

“O aumento do nível de umidade é algo que a maioria dos usuários de máscaras provavelmente sentiu sem perceber que essa umidade pode realmente ser boa para eles”, disse o Dr. Bax.