UE: em carta à Rússia, Alto Representante pede desescalada de tensão

O Alto Representa da União Europeia, Josep Borrell, enviou nesta quinta-feira, 10, uma carta ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia em nome dos 27 estados membros do bloco. Em comunicado, o diplomata disse que a postura reforça a posição conjunta dos países integrantes da UE, e afirmou que o bloco "tem uma política externa e de segurança comum" e na qual o "objetivo é agir de forma unida em todas as questões de interesse comum fundamental".

Segundo Borrell, a ação vem após o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ter se correspondido de maneira individual com cada um dos países membros do bloco. Segundo ele, a coesão envolve "coordenar as respostas às cartas, conforme solicitado. Cabe aos Estados-Membros da UE decidir sobre estas questões. Somente aqueles que estão interessados em nos dividir, questionariam tal decisão".

Em seu Twitter, Borrell disse que a UE "exorta a Rússia a diminuir a escalada e reverter seu acúmulo militar na Ucrânia e nos arredores e em Belarus." Segundo ele, "tensões e desacordos devem ser resolvidos por meio do diálogo e da diplomacia".

Nas últimas semanas, o presidente Vladimir Putin se reuniu com líderes de países da UE de orientações distintas, dentre eles o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o presidente francês, Emmanuel Macron.